Подозреваются в краже украинских номеров с машин: в столице задержаны два парня (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции сектора Центр задержали молодых людей в возрасте 18 и 24 лет из Яловенского района, подозреваемых в кражах украинских номерных знаков.

В результате следственных мероприятий была установлена причастность подозреваемых по меньшей степени к 8 эпизодам краж номерных знаков. На допросе задержанные признали свою вину и рассказали правоохранителям, что оставляли на машинах записки, в которых указывали, как можно получить номера. Взамен они требовали от 100 до 2000 евро.

Номерные знаки были найдены и изъяты. Вскоре они будут возвращены владельцам.

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