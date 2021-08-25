В Кишинёве за стрельбу на улице задержали мужчину

В Кишинёве за стрельбу на улице задержали мужчину

Инцидент произошёл на улице А. Щусева. Неизвестный произвёл несколько выстрелов из пистолета.

По словам очевидцев, один из патронов попал в стоявшего поблизости мужчину. К счастью, обошлось без последствий, гражданин не пострадал.

Стрелявший был задержан, пишет publika.md. У 44-летнего нарушителя изъяли оружие, которым он владел незаконно. Также у мужчины нашли пакетики с растительным наркотическим веществом.

Ведётся расследование случившегося.

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