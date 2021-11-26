В Кишинёве задержали иностранца, отправлявшего девушек заниматься проституцией в Бельгии

0

Правоохранители задержали 30-летнего гражданина Румынии, который вербовал девушек для оказания сексуальных услуг на территории Бельгии.

Мужчина вместе с сообщниками подыскивал девушек в возрасте от 20 до 25 лет и предлагал оказывать интим- услуги за границей за высокую плату. Жертв размещали в арендованных квартирах, а доход делили поровну: половина доставалась организатору.

По словам некоторых потерпевших, их заставляли также доставлять клиентам наркотики (кокаин), красть банковские карты и наличность, если клиент находился в состоянии алкогольного опьянения. Если девушки отказывались выполнять задания, им угрожали физической расправой.

В ходе расследования были выявлены 12 потерпевших. Организатор преступной схемы был задержан в Кишинёве, он находится под следствием.

За торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.