В Кишинёве задержали домушника, “обчистившего” квартиры на 45 тысяч леев (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в серии квартирных краж.

По данным правоохранителей, мужчина совершил по меньшей мере 9 краж в секторе Чеканы. Он проникал в квартиры через окна и забирал всё, что попадало под руку: золотые украшения, технику, велосипеды и т.д. Сумма ущерба составила 45 тысяч леев.

В результате обысков полицейские обнаружили часть украденного имущества. Всё было изъято и возвращено владельцам. Подозреваемый признал свою вину.

Мужчину поместили под арест на 30 дней. Ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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