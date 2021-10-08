В Кишинёве задержали банду квартирных воров (ВИДЕО)

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Столичные полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, совершивших серию краж на Ботанике.

Граждан обвиняют в совершении как минимум пяти краж и одного ограбления. Подозреваемые в течение нескольких дней наблюдали за квартирами, а когда хозяева уезжали, путём подбора ключей проникали внутрь и крали ценные вещи (украшения, деньги, техника). Ущерб, причинённый потерпевшим, составил около 500 000 тысяч леев.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей, возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит тюремное заключение на срок от 4 до 10 лет.

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