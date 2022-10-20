В Кишинёве за серию краж задержаны два рецидивиста (ВИДЕО)

В Кишинёве за серию краж задержаны два рецидивиста (ВИДЕО)

40-летняя женщина и 33-летний мужчина были задержаны по подозрению в 12 случаях краж, совершённых в разных секторах столицы.

Подельники орудовали в общественном транспорте и в магазинах. Они выявляли потенциальных жертв и незаметно обчищали их карманы и сумки. Ущерб, причинённый пострадавшим, оценивается в 31 000 леев.

Задержанные находятся под следствием. Им грозит штраф до 42 500 леев, общественные работы до 240 часов или до 2 лет тюремного заключения.

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