В Кишинёве впервые проходит Фестиваль зонтиков

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Аллея в недавно отремонтированном парке Bucuriei в столичном секторе Буюканы теперь выглядит яркой и красочной. Здесь впервые проходит Фестиваль зонтиков, который продлится 5 дней.

Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, предложение поступило со стороны двух экономических агентов, которые вместе с претурой украсили парк зонтами разной формы и цветов.

– Мы приветствуем помощь экономических агентов в обустройстве зеленых зон в городе или в организации социально-культурных мероприятий. Я благодарен им за это, и призываю и в дальнейшем участвовать в деятельности города, – отметил Чебан.

Глава столицы также добавил, что кишиневцы вместе со своими близкими могут провести время на свежем воздухе в парке, но при соблюдении всех эпидемиологических норм.

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