В Кишинёве возобновили дорожное движение по улице Марии Чеботарь

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Об этом сообщил Ион Чебан.

Он уточнил, что речь идет об отрезке улицы от бульвара Штефана чел Маре до улицы 31 августа 1989. Цель открытия – разгрузка автомобильного движения в центральной части города.

На участке демонтировали ограждения, бетонные блоки и дорожные запрещающие знаки. Также были заменены коммуникации и отремонтирована дорога в зоне проведения работ. Здесь установили 32 дорожных указателя и эвакуировали площадку, где находился контрольный пункт рядом с гостиницей.

Движение по улице Марии Чеботарь от бульвара Штефана чел Маре до улицы 31 августа 1989 будет односторонним.

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