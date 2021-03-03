В Кишинёве возобновили дорожное движение по улице Марии Чеботарь

В Кишинёве возобновили дорожное движение по улице Марии Чеботарь

Об этом сообщил Ион Чебан.

Он уточнил, что речь идет об отрезке улицы от бульвара Штефана чел Маре до улицы 31 августа 1989. Цель открытия – разгрузка автомобильного движения в центральной части города.

На участке демонтировали ограждения, бетонные блоки и дорожные запрещающие знаки. Также были заменены коммуникации и отремонтирована дорога в зоне проведения работ. Здесь установили 32 дорожных указателя и эвакуировали площадку, где находился контрольный пункт рядом с гостиницей.

Движение по улице Марии Чеботарь от бульвара Штефана чел Маре до улицы 31 августа 1989 будет односторонним.

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