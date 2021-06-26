В Кишинёве вор-рецидивист разбил несколько машин, но попался благодаря камерам (ВИДЕО)

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Полиция задержала 33-летнего ранее судимого жителя столицы.

В службу 112 поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стёкла в припаркованных в центре столицы автомобилях. Действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, мужчина успел повредить восемь авто, а из двух вытащил ценные вещи. Общий ущерб составил около 12 тысяч леев.

Злоумышленника задержали, возбуждено два уголовных дела по фактам кражи и шесть – по фактам умышленного повреждения чужого имущества. Нарушителю грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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