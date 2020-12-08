В Кишинёве внедрят инновационную платформу управления парковками

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Создание базы данных GIS по парковочным местам обсуждалось сегодня на встрече генерального примара муниципия с представителями примарии и специалистами организаций, принимающих участие в реализации данного проекта.

По словам градоначальника, это – часть процесса по разработке плана действий по развитию и управлению автомобильными парковками в Кишинёве. Предполагается, что работа в данном направлении будет проходить в два этапа:

1. Размещение на карте GIS всех парковок, имеющих авторизацию Управления транспорта, и их проверка комиссией, состоящей из представителей Управления транспорта, претуры и полиции. Карта уже составлена, а данные будут тщательно проверены. 2. Создание базы данных GIS потенциальных парковочных мест в Кишинёве и связанного с ней веб-приложения GIS с геоданными для просмотра и управления парковками в городе.

Проект заключается в разработке и внедрении инновационной платформы управления парковками в Кишинёве. Компания, с которой заключен контракт, обеспечит разработку веб-приложения GIS и базы данных, которые будут использоваться подразделением, специально созданным в рамках Управления транспорта, для просмотра и управления парковками в городе.

Второй этап проекта реализуется при финансовой поддержке проекта ПРООН «Устойчивые зеленые города», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

– Я хочу, чтобы у нас было чёткое представление о каждой зоне города, о расположении парковочных мест. Также я хочу, чтобы в этом процессе принимали участие все задействованные стороны и лица, – отметил Ион Чебан.

По словам генпримара, для скорейшей реализации проекта такие встречи будут проводиться еженедельно.

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