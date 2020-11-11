В Кишинёве ведётся ремонт подъездных путей к учебным заведениям (ФОТО)

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В течение этого месяца будут отремонтированы тротуары и подъездные пути к 30 школам и детским садам в столице.

По данным пресс-службы примарии, работы, которые проводят сотрудники МП “Exdupo”, стартовали в секторе Ботаника. Их качество, а также сроки выполнения будет контролировать Генеральное управление общественного транспорта. Кроме этого, рабочие МП “Lumteh” проведут работы по восстановлению уличного освещения.

Мероприятия являются частью Муниципальной программы по восстановлению улиц. Средства для их проведения были предусмотрены в бюджете.

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