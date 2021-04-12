В Кишинёве вакцинированы уже 30% учителей. Чебан: Надеемся вскоре вернуться к обычному формату обучения

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Всего за неделю 30% дидактических кадров столицы получили первую дозу прививки от коронавируса. Об этом на утреннем заседании глав муниципальных служб заявил Ион Чебан. В то же время число вакцинированных в Кишинёве медиков, по его словам, превысило 90%.

– С момента инаугурации в Муниципальном центре вакцинации привили 2500 дидактических кадров из 9000. За неделю у нас 30%. Школы и лицеи, где будут вакцинированы 70% сотрудников, смогут вернуться к обычному формату обучения, с физическим присутствием. Надеемся, что это произойдёт как можно скорее, – сказал он.

Чебан также отметил, что будут приложены все усилия для того, чтобы новый учебный год в Молдове начался без каких-либо ограничений.

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