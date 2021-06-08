В Кишинёве вакцинированы более 102 тысяч граждан

0

На сегодняшний день более 102 000 жителей муниципия были вакцинированы первой дозой сыворотки против COVID-19 и около 25 000 получили вторую дозу.

Как уточнили в примарии, процесс иммунизации населения в столице и пригородах будет продолжен. Граждане могут записаться на вакцинацию онлайн, используя национальную платформу www.vaccinare.gov.md. Для этого пользователям потребуется удостоверение личности или любой документ, содержащий IDNP, пишет moldpres.md.

Вакцинация бесплатна и доступна для всех желающих во всех первичных медицинских учреждениях, Кишинёвском муниципальном центре вакцинации и через мобильные бригады.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.