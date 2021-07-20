В Кишинёве вакцинированы 53% учителей и 55% воспитателей

В Кишинёве вакцинированы 53% учителей и 55% воспитателей

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он отметил, что вчера вакцину получили более 300 учителей, а сегодня – порядка 200 педагогов. 

– Мы бы хотели, чтобы их число увеличивалось, учитывая, что не за горами начало нового учебного года. Пока что 53% учителей столицы и 55% воспитателей детских садов вакцинированы от коронавируса. Специалисты говорят, что в муниципии уровень вакцинации составляет около 25 %, – отметил он. 

Чебан напомнил, что все пункты, а также Муниципальный центр вакцинации работают ежедневно. Получить прививку может любой желающий без предварительной записи.

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