В Кишинёве вакцинированы 53% учителей и 55% воспитателей

0

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он отметил, что вчера вакцину получили более 300 учителей, а сегодня – порядка 200 педагогов.

– Мы бы хотели, чтобы их число увеличивалось, учитывая, что не за горами начало нового учебного года. Пока что 53% учителей столицы и 55% воспитателей детских садов вакцинированы от коронавируса. Специалисты говорят, что в муниципии уровень вакцинации составляет около 25 %, – отметил он.

Чебан напомнил, что все пункты, а также Муниципальный центр вакцинации работают ежедневно. Получить прививку может любой желающий без предварительной записи.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.