В Кишинёве в выходные пройдёт ряд культурно-художественных мероприятий

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В эти субботу и воскресенье в секторах столицы с 11:00 до 14:00 пройдут различные культурно-художественные мероприятия на открытом воздухе, проводимые в рамках проекта “Социальный диалог с кишинёвцами”.

В течение двух дней, пишет moldpres.md, жители столицы смогут насладиться народной и инструментальной музыкой, танцевальными программами, посетить творческие мастерские, концерты детских коллективов, выставки и мастер-классы, поэтические вечера. В то же время граждане получат возможность принять участие в мастер-классах по изготовлению корон, выставках с демонстрацией народного костюма, мастер-классах по вязанию крючком, а также услышать молдавские народные песни по случаю праздника “Sânzienilor”.

Мероприятия организованы претурами секторов в сотрудничестве с профильными подразделениями примарии Кишинёва.

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