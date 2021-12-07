В Кишинёве в течение года посадили 100 тысяч и одно дерево

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Сегодня генеральный примар муниципия Ион Чебан вместе с молодыми людьми из Кишинёвского муниципального молодёжного центра посадили 100 001-е дерево породы липа.

Акция по посадке состоялась возле памятника господарю Штефану чел Маре.

Таким образом, кампания по посадке деревьев и кустарников в этом году в столице объявляется закрытой. Как я уже говорил, нашей целью было посадить 100 тысяч деревьев. Но на этом мы не останавливаемся. Кампания по посадке деревьев в муниципии продолжится со следующей весны, – сказал Чебан.

Генпримар поблагодарил молодёжь за участие в повседневной жизни города, а также всех сотрудников примарии, жителей, экономических агентов, представителей дипломатических миссий и международных организаций, НПО и волонтёров, которые присоединились к инициативе муниципалитета и приняли участие в акциях по посадке деревьев.

Кишинёв заслуживает того, чтобы выглядеть красиво: с благоустроенными зелёными зонами, чистыми улицами и тротуарами. Благодаря нашим действиям Кишинёв возвращает звание «Самая зелёная столица Европы», – подчеркнул генпримар.

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