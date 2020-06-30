В Кишинёве уже более 5 тысяч детей были зачислены в первый класс

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На первом этапе в 120 государственных учебных заведений Кишинева в первый класс поступили 5 558 детей. Второй этап регистрации завершится 28 августа. В его рамках будут заполнены места, оставшиеся свободными после первого этапа. Информация была представлена на оперативном заседании примарии муниципия.

Вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич заявила, что регистрация в первый класс проходила в 130 государственных и частных учреждениях. Большинство детей (более 4 400) были зачислены в классы обычного профиля. Около 600 детей поступили в классы с художественным профилем, а порядка 360 детей – в классы с образовательными альтернативами. В 120 случаях родители выбрали двуязычные классы, а в 60 – спортивный профиль.

Анжела Кутасевич отметила, что процесс приема проводится посредством платформы “E-școală”. В настоящее время ведется обработка еще более двух тысяч запросов. Вице-примар сообщила также, что в настоящее время проводятся ремонтные работы в 79 муниципальных учебных заведениях, а в 28 школах и детских садах они уже завершились. Всего в этом году планируется отремонтировать 142 учреждения, передаёт ipn.md.

В других школах и детских садах, где предусмотрен ремонт, работы находятся на стадии заключения договоров после проведения процедуры тендеров и оценки представленных предложений.

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