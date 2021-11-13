В Кишинёве успешно стартовал очередной марафон вакцинации

0

Сегодня и завтра в столице проводится марафон вакцинации. Передвижной пункт, автобус, оборудованный всем необходимым, находится в сквере у Театра оперы и балета им. Марии Биешу.

Этот марафон не похож на предыдущие – все вакцинированные получают ваучер на 500 леев. Его можно использовать в ресторанах-партнёрах, а именно в сети Draft, Vegan Phi, Mojito 1 и Mojito 2, Teatrul Gastronomic и Butcher.

В этих заведениях будут специально оборудованы места для тех, кто придёт использовать свой ваучер.

Примария расширит реализацию совместных с сектором HoReCa проектов по продвижению вакцинации и обеспечению безопасной экономической деятельности, – отметил генпримар Ион Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.