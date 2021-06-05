В Кишинёве ушлая парочка воровала и продавала цветы с клумб центрального парка

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Сотрудники полиции задержали 50-летнего мужчину и 45-летнюю женщину, которые воровали цветы с клумб парка “Штефан чел Маре” в центре столицы, а затем продавали их на улицах города.

По данным правоохранителей, в течение нескольких дней парочка нарвала около 30 растений, которые были затем проданы по цене от 10 до 20 леев за штуку. Подозреваемых доставили в инспекторат полиции, где они признали свою вину.

По данному факту было возбуждено два административных дела. МП «Ассоциация зеленого хозяйства» устанавливает сумму ущерба.

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