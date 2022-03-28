В Кишинёве уменьшилось количество беженцев из Украины

В Кишинёве уменьшилось количество беженцев из Украины

Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв закрыла 40 центров размещения беженцев из Украины ввиду отсутствия спроса на них. 

Начальник Управления социального обеспечения и здравоохранения Борис Гылкэ заявил, что эксперты комиссии решили прекратить деятельность 40 из 45 центров размещения, организованных местными органами власти для управления потоком украинских беженцев, передаёт moldpres.md.

– Мы наблюдаем снижение количества беженцев из Украины, которые обращаются за размещением в Кишинёве. Например, всего десять человек разместили в центре при столичной Клинической больнице фтизиопульмонологии, который может принять 150 беженцев. В целях экономии финансовых и человеческих ресурсов мы решили прекратить деятельность этих центров размещения, – пояснил Гылкэ.

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