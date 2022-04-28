В Кишинёве угонщики “укатили” автомобиль и попали на нём в ДТП (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции задержали двух молодых людей в возрасте 21 и 22 лет, подозреваемых в угоне автомобиля в секторе Ботаника.

По данным пресс-службы столичной полиции, парни угнали автомобиль Lada Samara, который был припаркован во дворе жилого дома на бульваре Дачия. Преступные действия попали на камеру видеонаблюдения.

Позже в полицию поступило сообщение о том, что в лесополосе у выезда из Сынжеры горит автомобиль. Правоохранители выяснили, что речь идёт об угнанной машине. Ущерб составил 100 000 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемых идентифицировали и задержали. Они рассказали, что угнали авто, чтобы покататься, но у выезда из Сынжеры водитель не справился с управлением и врезался в препятствие, после чего машина загорелась.

Примечательно, что молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за оборот наркотиков. За угон автомобиля им грозит от 3 до 5 лет тюрьмы.

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