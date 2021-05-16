В Кишинёве у фонтанов звучала инструментальная музыка в исполнении детей

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Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар муниципия Ион Чебан, акция была приурочена к Международному дню семьи.

Так, у фонтана в сквере у Кафедрального собора состоялся музыкально-литературный концерт, представленный Музыкальной школой им. Е. Дога, у фонтана в сквере у Мемориального комплекса «Сынам Родины – вечная память» – художественная программа, представленная Школой искусств им. В. Поляков.

У музыкального фонтана у парка «Долина Роз» Школой искусств им. А. Стырчи был дан концерт аккордеонной музыки, у фонтана в парке «Ла извор» – концерт в исполнении семьи Соцки музыкальной школы им. М. Биешу.

У фонтана в сквере у памятника Дойне и Иону Алдя Теодорович художественную программу представила Школа искусств им. А. Стырчи, а у фонтана в Общественном саду «Штефан чел Маре ши Сфынт» – Школа искусств им. В. Поляков.

Подобные мероприятия с участием талантливых людей мы будем проводить как можно чаще, – заверил градоначальник.

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