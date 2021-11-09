В Кишинёве требуются профессиональные помощники по воспитанию детей: 124 ребёнка нуждаются в заботе

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В столице началась кампания по повышению осведомлённости и привлечению профессиональных помощников для детей под лозунгом: «Раскрасьте жизнь ребёнка. Станьте профессиональным помощником по воспитанию детей!»

Как рассказал Ион Чебан, кампания проводится под эгидой примарии Кишинёва в партнерстве с Синодальным сектором социальной деятельности и благотворительности Молдавской Митрополии и осуществляется Главным управлением по защите прав детей.

Профессиональная родительская помощь – это специализированная социальная служба, которая предлагает детям профессионального помощника, заменяющего уход в семье, и предполагает размещение детей в альтернативной семье на определённое время, в то время как их биологические родители сталкиваются с различными проблемами.

Профессиональные помощники по воспитанию детей получают поддержку специалистов в форме индивидуального и группового наблюдения, индивидуальных бесед, контрольных визитов к ним домой, курсов непрерывного развития.

В настоящее время в службе работают 33 профессиональных помощника по воспитанию детей, которые воспитывают и обучают 36 детей. Услугами профессионального помощника по воспитанию воспользовались в общей сложности 216 детей.

В соответствии с нормативными актами, профессиональным помощникам родителей предоставляются следующие надбавки:

1. Единовременное пособие по размещению одного ребенка:

до одного года – 7377,40 леев, разделённых на 12 месяцев;

от одного года до 3 лет – 5533,05 леев, разделённых на 12 месяцев;

от 3 до 18 лет – 3688,70 леев, разделённых на 12 месяцев.

2. Ежемесячное пособие на содержание ребёнка – 1400 леев.

3. Для детей с особыми потребностями единовременное и ежемесячное пособия увеличиваются на 30%.

4. Единовременное пособие при достижении возраста 18 лет – 1000 леев.

5. Ежедневные и праздничные пособия.

Служба профессиональной родительской помощи осуществляет деятельность, аналогичную деятельности родителя в семье, но является профессиональной и включает в себя чётко определённые обязанности, конкретные правила, установленные профессиональные отношения, договорные права и обязанности, соответствующее обучение и развитие.

Мы стремимся увеличить количество профессиональных помощников по воспитанию детей, чтобы предотвратить помещение детей из группы риска в специализированные учреждения, – отметил градоначальник.

На данный момент в центрах размещения, находящихся в ведении Главного управления по защите прав детей, находится 124 ребёнка, которые могут быть включены в семьи профессиональных помощников по воспитанию.

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