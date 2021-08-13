В Кишинёве тестируется первый двухзвенный троллейбус «Phileas Trolley VDL»

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Первый двухзвенный троллейбус модели «Phileas Trolley VDL», приобретённый у компании в Италии, тестируется на улицах столицы. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, водители троллейбусов знакомятся с новыми технологиями, а транспортная единица проходит строгие технические испытания для точной проверки каждой детали.

Напомню, что муниципалитет приобрёл 2 современных двухзвенных троллейбуса в новом техническом состоянии у итальянской компании. Цена составляет 50 тысяч евро за единицу при начальной цене более 700 тысяч евро. Обе транспортные единицы были оценены авторизованным специалистом из Республики Молдова, – уточнил Чебан.

Таким образом, экспертиза показала, что транспортные средства имеют новое техническое состояние. У них низкий пол по всей длине салона, система кондиционирования воздуха, кузов с антикоррозийной защитой, а потребление электроэнергии в основном ниже, чем у старых троллейбусов, которые сейчас курсируют по улицам Кишинёва.

Новые троллейбусы будут курсировать по маршруту № 22 «ул. Алба Юлия – бул. Дачия», пересекая недавно отремонтированную улицу Иона Крянгэ. Закупка транспортных единиц для Кишинёва является важной задачей, учитывая, что текущее состояние троллейбусов в Управлении электротранспорта – плохое, последние двухзвенные троллейбусы были закуплены в 2004 году, – подчеркнул Ион Чебан.

Глава муниципия также отметил, что в прошлом году в столице были введены в эксплуатацию 60 троллейбусов: 5 новых двухзвенных троллейбусов производства Беларусь, 20 классических троллейбусов AKSM, 10 троллейбусов AKSM на автономном ходу, 5 двухзвенных троллейбусов модели Solaris, закупленные в Риге, 20 классических троллейбусов «Škoda».

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