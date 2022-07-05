В Кишинёве стартует сбор подписей за проведение референдума о судьбе Республиканского стадиона (ВИДЕО)

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Группа представителей и сторонников Партии социалистов Республики Молдова приступает к сбору подписей в поддержку инициативы о проведении в Кишинёве общегородского референдума по вопросу обустройства территории Республиканского стадиона, проданного молдавскими властями американской стороне без учёта мнения граждан.

В распоряжении инициативной группы по проведению референдума в муниципии Кишинёв 60 дней, до 2 сентября, для сбора не менее 60 тысяч подписей. Представители ПСРМ убеждены в том, что только жители города имеют право решать, как именно должна быть обустроена территория стадиона.

Между тем, как сообщил на брифинге вице-председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару, власти продолжают чинить препятствия организаторам референдума. Например, Центральная избирательная комиссия всячески затягивает принятие любого решения, а Государственная канцелярия опротестовала решение, дающее право начать сбор подписей.

– В любой момент власти могут запретить нам дальнейший сбор подписей и проведение референдума, – пояснил Кожокару. – Они могут сослаться на продолжающийся режим чрезвычайной ситуации, хотя это никак не мешает людям приходить с удостоверениями личности к местам сбора подписей и оставлять свои данные.

По словам муниципального советника, запрет может последовать даже после того, как инициативная группа соберет необходимое число подписей.

В свою очередь, глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Александр Одинцов напомнил властям, что в своё время Майя Санду, будучи в оппозиции, сама выступала за то, чтобы дать кишинёвцам возможность решать судьбу стадиона. Но когда она стала президентом, то обманула жителей столицы и довела до конца инициативу Плахотнюка о продаже стадиона американцам.

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