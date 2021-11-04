В Кишинёве стартует проект бесплатной стерилизации бездомных кошек

Для участников проекта была запущена предварительная регистрация. Заявку можно подать, заполнив анкету https://clck.ru/Yd5sh или позвонив по телефону 022 99 77 77. После регистрации участникам назначат дату стерилизации.

Основные условия:

участвовать могут только жители Кишинёва (без пригородов);

проект предусматривает стерилизацию самок;

стерилизацию могут проходить с одного двора не более 2-х кошек.

Врачу необходимо будет предоставить заявление на стерилизацию, оригинал и копию удостоверения личности. Бездомные кошки будут стерилизованы, вакцинированы от бешенства, микрочипированы (на ухо наносится метка о стерилизации).

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