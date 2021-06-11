В Кишинёве стартует кампания по гражданскому просвещению молодёжи

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Центр непрерывного образования в избирательной сфере и столичный Муниципальный молодежный центр подписали соглашение о сотрудничестве по разработке и организации обучающих программ в области гражданского образования для детей и молодежи.

Соглашение подписано сроком на 3 года. Директор Центра непрерывного образования в избирательной сфере Дойна Бордеяну подчеркнула, что эти два учреждения имеют схожие взгляды на образование молодежи и детей и хотят сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес, для повышения эффективности усилий в области развития, передаёт moldpres.md.

Стороны договорились о следующих направлениях сотрудничества: разработка обучающих программ в области гражданского образования для детей и молодежи; организация мероприятий по продвижению демократических ценностей среди молодежи (конференции, круглые столы, обучающие семинары, информационные кампании и т. д.); совместная реализация программ гражданского воспитания будущих и молодых избирателей; осуществление деятельности по сбору средств в сферах, представляющих общий интерес.

Центр повышения квалификации в области избирательного права и столичный Муниципальный молодежный центр также сотрудничали в 2020 году перед президентскими выборами, когда они организовали кампанию по просвещению молодежи и повышению осведомленности о важности их участия в избирательных процессах.

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