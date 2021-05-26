В Кишинёве стартовали работы по нанесению дорожной разметки (ФОТО)

В Кишинёве стартовали работы по нанесению дорожной разметки (ФОТО)

Накануне сотрудники профильных муниципальных служб начали наносить дорожную разметку. На первом этапе краску нанесут на главных и второстепенных артериях города, по которым ездит общественный транспорт и которые не нуждаются в асфальтировании. 

Разметка акриловой краской вчера была нанесена на бульварах Штефана чел Маре и Константина Негруцци. Работы проводились МП “Exdrupo”.

По данным пресс-службы примарии, дорожная разметка будет нанесена на всех улицах города, на пешеходных переходах и возле учебных заведений. Планируемый объём работ составляет 126 тысяч квадратных метров. Для этого было закуплено около 90 тонн акриловой краски.

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