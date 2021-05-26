В Кишинёве стартовала вакцинация от COVID-19 в мобильных пунктах

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Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, речь идёт о троллейбусе и автобусе, которые оснащены всем необходимым. Троллейбус будет останавливаться по расписанию в заранее определённых местах во всех секторах города, а автобус отправится в пригороды.

На транспортные средства были наклеены стикеры с лозунгами кампании вакцинации от COVID-19. Троллейбус и автобус оборудованы мебелью, холодильниками для хранения сыворотки, специальным помещением для возможных осложнений после вакцинации, медицинским оборудованием.

Салоны будут дезинфицироваться и проветриваться по установленному графику. В мобильных пунктах вакцинации будут работать медицинские бригады из поликлиник, расположенных в том секторе, в котором в тот или иной день будет находиться транспортная единица.

Вакцинация – самый безопасный способ защитить свою жизнь. Сделать прививку в передвижных пунктах сможет любой человек, независимо от того, где он проживает, – необходимо лишь предъявить удостоверение личности. Наша цель – облегчить доступ граждан к вакцинации от COVID-19, чтобы разорвать цепочку передачи коронавируса от одного человека другому, – отметил Ион Чебан.

Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов можно здесь.

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