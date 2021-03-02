В Кишинёве стартовала кампания “Весенняя генеральная уборка”

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Как сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, был утверждён план действий по уборке и благоустройству территории на период с 1 марта по 30 апреля.

Так, Главное управление ЖКХ проведёт очистку мест общего пользования, тротуаров, остановок, площадок для сбора бытовых отходов, а также очистит столбы и стены, на которых была размещена неавторизованная реклама. Также руководство управления будет контролировать ход работ по уборке и благоустройству прилегающих к жилым домам территорий, в том числе детских и спортивных площадок.

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения проведёт очистку улиц и подземных переходов, а также осуществит мойку и покраску перил мостов и защитных парапетов. Также в этот период будут убраны и благоустроены дворы и участки возле детских садов, школ и медицинских учреждений муниципия.

Претуры секторов уберут несанкционированные свалки и очистят русла водоёмов. Также они отвечают за выявление брошенных в городе машин и совместно с Управлением полиции муниципия Кишинёв являются ответственными за применение необходимых мер к владельцам транспортных средств, припаркованных возле площадок для сбора мусора.

Ответственные лица “Ассоциации по управлению зелёными насаждениями” проведут генеральную уборку парков, скверов, аллей и зелёных насаждений, а также отремонтируют уличную мебель. Кроме того, старые деревья в общественных местах будут очищены или срублены и высажены молодые деревья, – отметил градоначальник.

Агенты Главного управления ЖКХ и претур проверят санитарное состояние и могут составить, в зависимости от обстоятельств, протокол о правонарушении за несоблюдение чистоты и нарушение правил обращения с отходами ассоциациями жильцов, предприятиями, организациями, владельцами частных домов.

В то же время, сотрудники полиции будут выписывать штрафы физическим и юридическим лицам за несоблюдение чистоты на прилегающих к их зданиям участках земли.

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