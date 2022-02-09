В Кишинёве сотрудник автомойки угнал машину и попал на ней в ДТП (ВИДЕО)

В Кишинёве сотрудник автомойки угнал машину и попал на ней в ДТП (ВИДЕО)

В полицию поступило сообщение об автоугоне. Потерпевший рассказал, что оставил свою машину BMW на автомойке на улице Мунчештской. Затем она пропала. 

В ходе следственных мероприятий правоохранители идентифицировали подозреваемого. Им оказался сотрудник автомойки. Он без разрешения владельца машины сел за руль и уехал в Фалештский район, однако по дороге не справился с управлением и врезался в преграду. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Угонщика задержали. Он признал свою вину.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф в размере до 67 500 леев или до 3 лет тюрьмы.

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