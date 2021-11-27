В Кишинёве состоятся новые аукционы на получение права аренды нежилых помещений

0

Как рассказал генпримар муниципия Ион Чебан, на них будут выставлены в общей сложности 38 помещений нежилого назначения, изолированных помещений и отдельных зданий площадью от 4 м² до 350 м².

Помещения расположены в секторах города на центральных улицах, бульварах и в парках, включая бул. Штефана чел Маре, ул. А. Щусева, ул. Букурешть, ул. Колумна, бул. Григоре Виеру, ул. М. Чеботарь, ул. 31 Августа 1989, ул. Н. Димо, бул. Дачия, ул. Христо Ботева, ул. Алба-Юлия, парки «Валя Морилор» и «Долина роз» и др.

Желающие принять участие в объявленных торгах должны не позднее чем за 24 часа до начала аукциона подать на имя аукционной комиссии по адресу мун. Кишинев, ул. Армянская, 43, агентство Capitalimobil SRL следующие документы:

банковский документ, подтверждающий внесение задатка в размере 10% от начальной цены и платы за участие;

заявление в установленной форме;

выписку из Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

доверенность в случае участия представителей;

копию удостоверения личности;

справку о взаимоотношениях с бюджетом, выданную территориальным налоговым органом (для юридических лиц).

Аукционы пройдут 1 и 8 декабря в 10:00 в Зале заседаний претуры сектора Центр (ул. Болгарская, 43).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.