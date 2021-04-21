В Кишинёве собирают 10 новых троллейбусов на автономном ходу

В Кишинёве собирают 10 новых троллейбусов на автономном ходу

Как рассказал Ион Чебан, это транспортные единицы типа АКСМ: последнего поколения, новые, изготовлены на заводе в Минске. Их сборку осуществляют сотрудники «Управления электротранспорта Кишинёва».

В троллейбусах есть система кондиционирования воздуха, система внутреннего и наружного видеонаблюдения, 10 разъёмов USB для зарядки электронных устройств, светодиодные оптические блоки, зеркала заднего вида с электрорегулировкой, низкий пол с выдвижной платформой для пассажиров с особыми потребностями, – уточнил генпримар.

В последнее время на улицы столицы были выпущены 5 новых двухзвенных троллейбусов белорусского производства, 20 классических троллейбусов типа АКСМ, 5 двухзвенных троллейбусов модели Solaris, закупленных в Риге, и 10 классических троллейбусов модели Škoda.

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