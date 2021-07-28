В Кишинёве снова введён “жёлтый” код опасности в связи с коронавирусом (ДОКУМЕНТ)

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Соответствующее решение приняла Чрезвычайная муниципальная комиссия по общественному здоровью в связи с тем, что за последнюю неделю число новых случаев коронавируса в Кишинёве выросло на 41,5%, а летальных исходов – на 5,9%.

Ношение масок во всех закрытых общественных местах, включая общественный транспорт, остаётся обязательным. Маска должна прикрывать и рот, и нос.

Всех экономических агентов, предоставляющих общественные услуги, призывают строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, а граждан просят по возможности избегать мест массового скопления людей. Прибывающие в Кишинёв должны иметь сертификат о вакцинации (обе дозы) или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда. Все пункты вакцинации в столице будут работать ежедневно, без выходных.

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