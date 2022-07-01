В Кишинёве с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в общественном транспорте

В Кишинёве с сегодняшнего дня повысилась стоимость проезда в общественном транспорте

С сегодняшнего дня, 1 июля, стоимость проезда на троллейбусе или автобусе в муниципии Кишинёв повысилась до 6 леев. Примария рекомендует жителям столицы, которые постоянно пользуются общественным транспортом, приобретать абонементы, что позволит снизить стоимость билетов в 5 раз, в зависимости от продолжительности проездного и количества поездок. 

Стоимость проездного на месяц составляет 234 лея, на три месяца – 594 лея, на полгода – 972 лея.

Стоимость абонементов для каждой категории пассажиров:

Школьники: 117 леев – 1 месяц, 297 леев – 3 месяца, 486 леев – 6 месяцев;

Студенты: 164 лея – 1 месяц, 416 леев – 3 месяца, 680 леев – 6 месяцев;

Сотрудники сферы образования: 164 лея – 1 месяц, 416 леев – 3 месяца, 680 леев – 6 месяцев;

Сотрудники медицинской сферы: 164 лея – 1 месяц, 416 леев – 3 месяца, 680 леев – 6 месяцев;

Дети из неполных семей: 140 леев – 1 месяц, 356 леев – 3 месяца, 583 лея – 6 месяцев;

Многодетные семьи: 117 леев – 1 месяц, 297 леев – 3 месяца, 486 леев – 6 месяцев;

Экономические агенты: 235 леев – 1 месяц, 594 лея – 3 месяца, 972 лея – 6 месяцев.

Проездные действуют для троллейбусов и автобусов по единому тарифу, как в городе, так и в пригородах. До тех пор, пока не будет исчерпан запас предыдущих билетов, пассажирам будут выдаваться 3 билета, общая стоимость которых составит 6 леев. Адреса точек продаж абонементов можно найти здесь: www.dgtpcc.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md