В Кишинёве с 1 декабря ослабят некоторые ограничения для сектора HoReCa, а также для спортивной и культурной сфер

0

В столице решением Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью установлен «оранжевый код» в области общественного здравоохранения.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что будут ослаблены некоторые ограничительные меры для сектора HoReCa, а также спортивной и культурной сфер.

– Совместно с членами комиссии мы решили, что с 1 декабря театры и концертные залы вернутся к нормальной работе. Естественно, с соблюдением правил безопасности и предъявлением, как того требуют правила, сертификата COVID-19, тестов ПЦР или экспресс-тестов, – отметил градоначальник.

Он в очередной раз призвал всех граждан вакцинироваться и соблюдать меры безопасности, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.