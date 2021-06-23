В Кишинёве ряд экономических агентов наказаны за сброс токсичных сточных вод

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Некоторые экономические агенты были отключены от систем водоснабжения и канализации, за ними последуют и другие. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Связано это с проверками экономических агентов, которые продолжает проводить АО “Apă-Canal Chişinău”. По словам градоначальника, в столице очень часто выявляют экономических агентов, которые сбрасывают воду с повышенной концентрацией загрязняющих веществ. В связи с этим проверки юридических и физических лиц будут интенсивными даже в праздничные дни.

– Всего за две ночи были проверены 10 экономических агентов, осуществляющих различную производственную деятельность. Некоторые из них получат предупреждение. Экономические агенты, которые не выполнят требования даже после повторного отбора проб, будут отключены от систем водоснабжения и канализации, – подчеркнул Ион Чебан.

Он также уточнил, что будет усилена проверка экономических агентов, осуществляющих свою деятельность в сферах виноделия, переработки молока, рыбы, мяса, производства алкогольной продукции и других.

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