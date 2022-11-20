В Кишинёве ремонтируют автодорожные мосты

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Один из крупнейших мостов соединяет центр Кишинёва со спальными районами. Там шесть полос дорожного движения, широкие тротуары для пешеходов. Конструкцию сдали в эксплуатацию 44 года назад. С тех пор масштабные ремонтные работы не проводились, передаёт mir24.tv.

С годами опоры моста просели. По бетону паутиной пошли трещины. Металлоконструкции разъела коррозия. По заключению инженеров к быстрому износу приводят грунтовые воды и осадки.

– Слабые места – это гидроизоляция и деформационные швы. Если они не в порядке и не работают правильно, идет разрушение всего моста, а это и ригели, и опоры. Мост не отводит воду, как должен. Когда идёт переход через ноль, то есть замерзание и оттаивание, происходит разрушение бетона, – рассказал главный инженер компании Александр Рыбалко.

Кишинёв стоит на холмах, а мосты – это главные транспортные развязки столицы. Без ключевых узлов город встанет в пробках. Поэтому откладывать ремонт мостов нельзя. На одном из объектов рабочие укрепляют так называемые русловые опоры – это фундамент сооружения. Он должен быть устойчивым и давать меньше вибрации.

– Параллельно с этим мы выполняем работы по разборке и замене арматурных каркасов на консолях, на которых смонтированы столбы для освещения и троллейбусных линий, – рассказал прораб Александр Кэлугэряну.

Затем заменят асфальтовое покрытие, перенесут инженерные сети.

– Сейчас мы на начальном этапе. Масштабные работы будут проведены и на верхней части моста. Расширим пешеходную зону так, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. Будут отремонтированы старые элементы, включая парапеты, швы и балки. Это важный урбанистический проект. Он позволит создать надежную систему коммуникаций, – отметил глава Управления общественного транспорта и коммуникаций Кишинева Виталий Михалаке.

Всего в Кишинёве 20 мостов. Практически все построены в советские годы и нуждаются в ремонте. Сейчас эксперты готовят проектные планы по реконструкции еще нескольких объектов.

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