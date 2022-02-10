В Кишинёве рецидивист украл электроинструменты с автомойки (ВИДЕО)

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33-летний ранее судимый мужчина был задержан по подозрению в краже.

В инспекторат полиции Рышкановки обратился владелец автомойки и сообщил о пропаже нескольких инструментов. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что злоумышленник взломал входную дверь и похитил электропистолет, перфоратор, болгарку и другие электроинструменты.

Подозреваемый был задержан. Мужчина признался в содеянном, похищенное имущество обнаружили у него дома.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы сроком до 4 лет.

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