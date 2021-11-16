В Кишинёве реализуются десятки проектов по ремонту дорожной инфраструктуры

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Генпримар рассказал о том, какие работы по содержанию и ремонту дорожной инфраструктуры проводятся на данный момент в Кишинёве.

Так, завершаются работы по асфальтированию проезжей части и подъездных путей на улице Теилор. Ремонт пешеходных и парковочных зон взяла на себя претура сектора Ботаника. Ранее на этой улице были завершена модернизация уличного освещения.

Также различные работы ведутся на следующих улицах: Чернэуць, Куза-Водэ, Хынчештское шоссе – Сихаструлуй, В. Лупу, Друмул Скиноасей, П. Заднипру, Алба-Юлия, Мушатинилор, Штефана чел Маре, Петриканская, Бариера Скулень.

На улице И. Крянгэ в столице было нанесено 1150 м2 дорожной разметки и установлено 68 дорожных знаков, на улице И. Крянгэ в коммуне Цынцэрены было уложено 70 тонн гравия, а на улице В. Александри уложены гравий и тротуарная плитка.

– На прошлой неделе продолжались работы по ремонту дворов многоквартирных домов в рамках муниципального проекта “Благоустроенные дворы”. На сегодняшний день завершён ремонт 22 дворов: 7 – в секторе Ботаника, 6 – на Чеканах, 6 – в секторе Центр, 2 – на Рышкановке и 1 – на Буюканах. Ещё в 10 дворах работы ведутся, – уточнил Ион Чебан.

Также в городе ведутся обширные работы по восстановлению подъездных путей и тротуаров. Расширяют подъездную дорогу и меняют бордюры по ул. Н. Милеску-Спэтару, 23, начался ремонт подъездных путей на Московском проспекте, 12/1, а также в периметре улиц Флорилор, 18/2 – M. Костин, 11/4 в районе 4 образовательных учреждений: детских садов № 105, 108, 150 и лицея Николае Милеску-Спэтару. Рассматривается возможность обустройства тротуара.

По ул. А. Руссо, 18/1 ремонтируются тротуары и подъездные пути, а также строится площадка для мусорных контейнеров. Кроме того, на улице А. Руссо, на участке Н. Димо – М. Садовяну, началась подготовка к ремонту тротуара на правой стороне дороги, а на улице Марии Драган восстанавливают тротуары на наиболее повреждённых участках.

Ремонт и очистка ливневой канализации были проведены на улицах Н. Димо, Алба-Юлия, Узинелор, Петриканская, Каля Орхеюлуй, Измаил, П. Халиппа, Куза-Водэ, Мунчештское шоссе, M. Витязул, Oтоваска.

Были проведены работы по ремонту и модернизации уличного освещения на бульваре Ренаштерий Национале, по бул. Куза-Водэ было заменено 40 ламп, остальные работы на этой улице будут завершены на текущей неделе.

В настоящее время ведутся работы по укладке кабеля и подготовке к установке опор на площади Дмитрия Кантемира в районе завода “Топаз”.

В населённых пунктах Бубуечь, Гратиешты, Ставчены и Трушены также были заменены или отремонтированы осветительные приборы.

На перекрёстке улиц И. Пеливан и Алба-Юлия отремонтировали и модернизировали светофор. На этой неделе продолжатся работы на улице Чернэуць, будет нанесён выравнивающий слой. Также будет завершено асфальтирование улицы Теилор.

В то же время будет обустроен доступ к Молодёжному центру в секторе Чеканы и проведены работы по расширению проезда по улице В. Лупу. В коммуне Цынцэрены будут продолжены работы на улицах И. Крянгэ и В. Александри. А на улице Грэдина Ботаника будут покрашены парапеты на пешеходных переходах.

Также на этой неделе продолжат наносить дорожную разметку, разграничивающую полосу движения общественного транспорта: ул. Алба-Юлия – ул. И. Крянгэ – бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля – Виадук – бул. Дачия.

Ремонт тротуаров начнутся в эти дни на улице Киевской на участке А. Руссо – Т. Владимиреску в обоих направлениях. Также будет отремонтирован тротуар на улице М. Садовяну, на участке улиц Дж. Латинэ – А. Руссо.

Десятки других проектов выполняют претуры секторов и примарии пригородов.

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