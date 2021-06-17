В Кишинёве разыскивают женщину, подозреваемую в краже кошелька (ВИДЕО)

В Кишинёве разыскивают женщину, подозреваемую в краже кошелька (ВИДЕО)

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 28 апреля. 18-летняя девушка сообщила правоохранителям, что у неё украли кошелёк, в котором находились банковские карты, удостоверение личности и 1 300 леев. 

В ходе расследования было установлено, что подозреваемая совершала покупки, расплачиваясь украденными банковскими картами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Всех, кто узнал женщину с видеозаписи, просят сообщать об этом по номеру: 060522033.

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