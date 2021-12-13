В Кишинёве разыскивают ребёнка, пропавшего больше недели назад

В Кишинёве разыскивают ребёнка, пропавшего больше недели назад

Разыскивается 11-летний Герус Константин, проживающий в секторе Центр. Последний раз его видели 4 декабря.

Приметы: рост 130 см, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные.

Одежда: чёрно-белый пуховик, джинсы, чёрно-белые кроссовки, полосатый батник (как на фото).

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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