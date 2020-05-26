В Кишинёве разыскивают пропавшую без вести женщину

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В Кишинёве разыскивают 66-летнюю Бодашко Валентину. Вечером 25 мая она вышла из дома на улице Узинелор сектора Чеканы и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза карие, повреждён правый глаз.

Одежда: короткая куртка красного цвета, чёрные штаны, чёрная обувь.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении женщины с фотографии, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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