В Кишинёве разыскивают без вести пропавшую женщину

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В Кишиневе пропала 52-летняя Кадученко Светлана. Последний раз её видели 28 августа.

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы светлые.

Одежда: цветная мастерка, синие джинсы, чёрные кроссовки.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят звонить в службу 112 или по номеру +373 79 61 63 81.

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