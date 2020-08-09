В Кишинёве разыскивают без вести пропавшую пенсионерку

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Разыскивается 84-летняя Гришина Лидия из сектора Ботаника муниципия Кишинёв. Последний раз её видели 7 августа.

Приметы: рост 150 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые.

Одежда: чёрно-красная блузка, розовая юбка, розовый платок на голове, туфли.

У пропавшей бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят звонить в службу 112 или по номеру +373 79 61 63 81.

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