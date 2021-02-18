В Кишинёве разыскивают без вести пропавшего пенсионера

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Разыскивается 85-летний Михаил Катрич, проживающий в микрорайоне Телецентр. Мужчина пропал вчера, 17 февраля. Около 12.00 он был выписан из Больницы скорой медицинской помощи после травмы носа, но домой не вернулся.

Приметы: рост 157 см, телосложение среднее, глаза серые, лысый. Был одет в чёрный длинный пуховик, тёмные штаны, бежевую шапку.

Ранее у мужчины бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить в cлужбу 112 или по номеру 079 61 63 81.

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