В Кишинёве разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Устанавливается местонахождение 60-летнего Данилевича Виктора, проживающего в селе Бык муниципия Кишинёв. Последний раз его видели 21 марта.

Приметы: рост 166 см, среднее телосложение, глаза тёмно-карие, волосы седые, вьющиеся.

Был одет в 2 куртки (коричневую поверх салатовой), синие джинсы, обут в чёрные резиновые калоши с мехом.

Ранее у мужчины бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по номеру 373 79 61 63 81 или в службу 112.

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