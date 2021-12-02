В Кишинёве разыскивают без вести пропавшего мужчину

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Устанавливается местонахождение 67-летний Парутенко Анатолия, проживающего на улице Албишоара в секторе Рышкановка. Последний раз его видели 23 ноября.

Приметы: рост 185 см, среднее телосложение, глаза голубые, волосы русые.

Одежда: неизвестно.

Ранее бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по номеру 373 79 61 63 81 или в службу 112.

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