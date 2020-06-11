В Кишинёве разыскивается пропавший без вести подросток

В Кишинёве разыскивается пропавший без вести подросток

13-летний Илейко Никита пропал 11 июня. В последний раз он находился по адресу Траян, 10. 

Приметы: рост около 140 см, телосложение плотное, волосы каштановые, глаза голубые.

Одежда: неизвестно.

У ребенка есть нарушения в развитии. Возможно, ему требуется медицинская помощь.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить в службу 112 или по номеру 373 79 61 63 81.

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