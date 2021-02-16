В Кишинёве разыскивается без вести пропавший пенсионер

0

Разыскивается 68-летний Георгий Прокор из села Будешты. Последний раз его видели 3 февраля.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые.

Одежда: зелёный пиджак, светлые штаны, бежевые туфли, красная кепка.

Ранее у пропавшего бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому поводу, просят звонить по номеру 373 79 61 63 81 или в службу 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.