В Кишинёве разыскивается без вести пропавший пенсионер

Разыскивается 68-летний Георгий Прокор из села Будешты. Последний раз его видели 3 февраля.
Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые.
Одежда: зелёный пиджак, светлые штаны, бежевые туфли, красная кепка.
Ранее у пропавшего бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией по этому поводу, просят звонить по номеру 373 79 61 63 81 или в службу 112.
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